Rüdiger mit Slapstick-Moment! Real-Star rutscht gegen City unglücklich aus

Was war passiert? Jeremy Doku war links in den Sechzehner der Königlichen marschiert, passte flach und scharf zur Mitte.

Bitterer Real-Moment gegen ManCity

Stattdessen legte Rüdiger vielmehr direkt für Kevin De Bruyne auf. Der Belgien-Star ließ sich nicht zweimal bitten, vollstreckte aus vier Metern in halblinker Position per Rechtsschuss direkt unter die Querlatte zum zwischenzeitlichen 1:1.

Zuvor hatte Rodrygo die Madrider in der 12. Minute in Führung gebracht - und auch Rüdiger gute Szenen erlebt.

So blockte er kurz vor der Pause einen Schussversuch von Jack Grealish in höchster Not. In der Verlängerung vergab Rüdiger dagegen wiederum eine gute Einschussmöglichkeit zum späten Sieg der Spanier.