FC Bayern: Musiala bringt internationale Fußball-Ikone ins Schwärmen

„Wenn du Musiala den Ball gibst...“

Auch Musialas Einstellung hob Henry hervor: In einer schwierigen Phase des Spiels, in dem aus Henrys Sicht „niemand den Ball wollte“, sei Musiala die Ausnahme gewesen: „Er forderte den Ball und das in seinem Alter. Er war überhaupt nicht schüchtern“, bewunderte der 46-Jährige die Fähigkeit des Bayern-Spielers, seinen Körper und den Ball in dieser Art und Weise zu kontrollieren. Musialas Gabe sei ein „unschlagbarer“ Trumpf aus Sicht eines Trainers.