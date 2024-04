In 17 Jahren! Neuer stellt unglaublichen Champions-League-Rekord auf

Es war insgesamt das 58. Mal, dass Neuer in einem Spiel der Champions League ohne Gegentor blieb. Damit ist der deutsche Nationaltorhüter nun alleiniger Rekordhalter. Erst im März hatte er die Bestmarke von Iker Casillas, dem ehemaligen Torhüter von Real Madrid, egalisiert.

Weiße Weste Premiere war noch für Schalke 04

Neuer hat in seiner Karriere 138 Champions-League -Spiele bestritten und dabei nur 123 Tore kassiert, was einem Schnitt von weniger als einem Gegentor pro Spiel entspricht.

Sein erstes Spiel in der Königsklasse ohne Gegentor bestritt er noch für den FC Schalke 04: 2007 hielt er beim 2:0-Sieg gegen Rosenborg Trondheim seinen Kasten sauber.

Durch den Einzug ins Halbfinale könnte der 38-Jährige seinen Rekord in dieser Saison theoretisch noch auf 61 Spiele ohne Gegentor ausbauen. Allerdings nur, wenn die Bayern ins Finale kommen und Neuer in den drei Spielen auf dem Weg zum Titel keinen Gegentreffer kassiert.

Horror-Bilanz! So steht Arsenal nun gegen Bayern da

"Sorry ihr Experten, ihr habt keine Ahnung!"

Die Bayern treffen nun im Halbfinale auf Real Madrid. Das Hinspiel findet am 30. April in München statt, das Rückspiel eine Woche später in Madrid.