FC Bayern vs. Real Madrid: Aufstellung mit Müller De Ligt fällt aus! Champions League LIVE im TV, Livestream & Ticker

FC Bayern: De Ligt fällt gegen Real Madrid aus

Müller kommt zum 150. Champions-League-Spiel

In der Startformation steht etwas überraschend auch Thomas Müller, der im Vergleich zum Viertelfinal-Duell Raphael Guerreiro in der Offensive ersetzt.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Real setzt auf Kroos und Rüdiger

David Alaba, den Real überraschend in den Kader für München berufen hatte , sitzt nicht auf der Bank. Der Österreicher befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Dezember noch in der Reha.

Bayern vs. Real - ein Halbfinale wie ein Finale

„Dieses Halbfinale fühlt sich schon ein bisschen wie ein Finale an“, sagte Tuchel auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Hinspiel am Dienstag in der Münchner Allianz Arena - und machte damit deutlich: Jetzt geht es wirklich um alles.

So können Sie den FC Bayern vs. Real Madrid LIVE im TV und Stream verfolgen:

„Real Madrid ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die viel Qualität hat. Die sind oft nicht die bessere Mannschaft und kommen trotzdem weiter. Sie glauben an ihre Qualität. Aber wir sollten auch an unsere eigenen Stärken glauben und mit genügend Selbstvertrauen auftreten“, sagte der 28-Jährige, der mutmaßlich wieder als Rechtsverteidiger auflaufen wird.

Bei der Pressekonferenz am Montagabend sprach Trainer Carlo Ancelotti auch über seine Bayern-Zeit. Der Italiener war von Sommer 2016 bis Oktober 2017 beim deutschen Rekordmeister - und hat viele gute „fantastische Erinnerungen“ an München.

„Es ist eine tolle Stadt. Nur die deutsche Sprache wollte nicht so in mein Gehirn“, sagte der Italiener vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag beim FC Bayern auf SPORT1-Nachfrage.