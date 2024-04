Fünfter CL-Platz: Fokus auf deutsch-englische Duelle

FC Bayern gegen Arsenal, Bayer Leverkusen gegen West Ham: In den Viertelfinal-Hinspielen im Fußball-Europapokal kommt es in dieser Woche nicht nur zu zwei Duellen deutscher und englischer Mannschaften - es geht auch um wichtige Punkte im Rennen um einen zusätzlichen fünften Startplatz für die kommende Champions-League -Saison.

Zum Hintergrund: Zur kommenden Saison werden die drei europäischen Wettbewerbe jeweils von 32 auf 36 Mannschaften aufgestockt. Von den vier zusätzlichen Startplätzen in der Champions League vergibt die UEFA zwei an die Ligen, die in der laufenden Saison im Europacup am besten abschneiden.