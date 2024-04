Joshua Kimmich: Auch Didi Hamann bricht eine Lanze für den Bayern-Star

Auch Hamann bricht Lanze für Kimmich

Im Anschluss setzte Kimmich auch am Mikrofon ein Statement in eigener Sache. „Es ist schon so, dass das Tor sehr, sehr gut tut. Ich musste mir im letzten Jahr sehr viel anhören und habe sehr, sehr wenig Rückendeckung bekommen“, sagte er nach dem Spiel: „Zu meiner Person hat sich ja Hinz und Kunz geäußert. Da war dann wenig da, der mal pro Kimmich war. Dementsprechend ist es ganz schön, wenn ich selber dafür sorgen kann, dass sich die Stimmung ändert.“ Auch Weltmeister Sami Khedira mahnte in deutlichen Worten einen faireren Umgang mit Kimmich an.