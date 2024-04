Matthäus traut dem FC Bayern den Königsklassen-Titel zu

Trotz der Krise traut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem schwer angeschlagenen FC Bayern sogar den Titel in der Königsklasse zu.

„Wenn man sich die einzelnen Spieler anschaut, ist Bayern eine der stärksten Mannschaften in Europa – auch wenn sich das im Moment blöd anhört. Wenn alle ihr Können umsetzen, sind sie nach wie vor einer der Favoriten auf den Sieg in der Champions League“, sagte Matthäus bei ran.de vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Münchner am Dienstagabend (ab 21.00 Uhr im Liveticker) beim FC Arsenal.