"Nehme es auf meine Kappe": Diesen Fehler wird Terzic korrigieren

Wenn der BVB am Dienstagabend vor heimischem Publikum gegen Atlético Madrid (ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) um die erste Halbfinal-Teilnahme in der Champions League seit der Saison 2012/13 kämpft, wird Edin Terzic wohl auf Julian Brandt in seiner Startelf setzen. Das ist zumindest aus der Schwärmerei des BVB-Trainers bei der PK am Montag zu verstehen.