"Nur ein Radler": BVB-Stars feiern wilde Kabinenparty nach Halbfinaleinzug

„Sowas gibt es nur hier“

In der Kabine machten die Profis ordentlich Lärm. Die Stars sangen lautstark zur Partymusik mit. Torwart Gregor Kobel sagte: „Wir sind super happy, es waren brutale Emotionen drin, das Stadion hat mitgemacht. Es ist echt wichtig, dass man den Gefühlen auch mal freien Lauf lässt, wenn man so ein Spiel wie heute hat.“

Viele BVB-Stars teilten ihre Freude in den sozialen Netzwerken. Hummels erklärte kurz und knapp: „Das ist Dortmund!“ Mit einem weiteren Beitrag legte der BVB-Verteidiger noch einmal emotional nach. Über die Wahnsinns-Atmosphäre schrieb er: „Ich sag es euch. Wenn ihr als Spieler in so einem Spiel in diesem Stadion auf dem Platz gestanden habt. Dann wisst ihr, es geht nicht mehr im Fußball. Die Stimmung auf den Rängen, die Energie im Stadion. Sowas gibt es nur hier, das vergisst man nie. NIE!“