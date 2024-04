Sechster Champions-League-Platz? BVB lässt Deutschland träumen

Damit nächste Saison sechs BL-Klubs in der Champions League spielen, müsste aber einiges zusammen kommen. Den neben dem CL-Sieg müsste Dortmund auf Platz fünf der Bundesliga abschließen - und Deutschland müssten im Rennen um einen zusätzlichen Startplatz in der Ein-Jahres-Rangliste der UEFA unter den besten zwei Nationen abschließen.

Stand jetzt: Eintracht bei BVB-Triumph in der Königsklasse

So wäre Dortmund als Fünfter, allerdings CL-Sieger, für das nächste Jahr automatisch qualifiziert und der zusätzliche Platz über die Ein-Jahres-Wertung der UEFA würde an den Sechstplatzierten weitergereicht. Das wäre im Moment Eintracht Frankfurt , die aktuell ganze 14 (!) Punkte hinter dem BVB liegen.

Die Ein-Jahres-Rangliste der UEFA

Die entscheidenden Duelle im Kampf um den 5. CL-Platz:

So funktioniert die Punkte-Vergabe

Für jeden Sieg in einem K.o.-Spiel gibt es zunächst zwei Punkte, jedes Unentschieden bringt dagegen nur einen Punkt. Ein Einzug in die nächste Runde wird jedes Team dann nochmal mit einem Punkt entlohnt. Die Punkte-Belohnungen erfolgen in der aktuellen Phase in jedem der drei Wettbewerbe identisch. Der entscheidende Koeffizient wird anschließend berechnet, indem eine durchschnittliche Punktzahl ermittelt wird: Die Anzahl der erzielten Punkte wird durch die Gesamtzahl der Vereine dividiert, die einen Verband in den Vereinswettbewerben dieser Saison vertreten.