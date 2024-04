Spielt Stefan Ortega bald in der Nationalmannschaft?

Als Stefan Ortega im Sommer 2022 von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld zum amtierenden Premier League-Meister Manchester City wechselte, staunten nicht gerade wenige. Doch Pep Guardiola war schon damals vom deutschen Torhüter überzeugt. Als Nummer zwei geholt, wusste er aber in den wenigen Spielen, die er absolvierte, zu überzeugen. So auch am Dienstagabend in der Champions League gegen Real Madrid.