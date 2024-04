Champions League: "Lieber Fußballgott, bitte lass es passieren"

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Ein Blick in die Sozialen Medien zeigt: Der Gedanke an ein deutsches Endspiel, das am 1. Juni erneut im legendären Wembley-Stadion stattfindet, lässt die Herzen der Fans höher schlagen.