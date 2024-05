Bleibt er doch Bayern-Trainer? Tuchel lässt sich Hintertür offen

Bedarf es nicht einer Kehrwende des FC Bayern bei Thomas Tuchel, sollte dieser die Champions League gewinnen? Dieses Szenario wurde in den vergangenen Wochen immer heißer diskutiert , als sich die Absagen für den FC Bayern häuften. Vor dem Rückspiel bei Real Madrid ( 21.00 Uhr im LIVETICKER ) lässt Tuchel weiterhin eine Hintertür offen.

„Es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich bei Bayern bin“, stellte Tuchel im Interview bei TNT Sports klar. Schließlich gebe es eine Vereinbarung und „im Moment keinen Grund, an dieser Vereinbarung zu zweifeln“. Man habe sich für diesen Schritt entschieden, betonte Tuchel weiter. „Die Initiative kam vom Verein und so ist es. Ich habe kein Problem damit.“

An seinem Ehrgeiz ändere die aktuelle Situation jedoch nichts. „Ich brauche das nicht für das zusätzliche Prozent an Wettbewerbsfähigkeit, denn ich bin immer auf einen Sieg aus“, bekräftigte Tuchel, der immer daran denke, „wie ich die Mannschaft oder mich als Trainer verbessern kann“.

„Unglücklicherweise ist es unsere letzte Chance, einen Titel zu gewinnen, aber ich glaube nicht, dass uns das hungriger macht, denn dieser Wettbewerb ist wunderschön, er ist der schönste und schwierigste“, so Tuchel.

Auf eine mögliche Rückkehr in die Premier League angesprochen, sagte Tuchel: „Ich würde lieber nicht antworten, aber es ist kein Geheimnis, dass ich es bei Chelsea geliebt habe, ich habe es in England geliebt und ich habe es in der Premier League geliebt. Es war eine sehr, sehr besondere Zeit.“