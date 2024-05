BVB-Coach Terzic über Sancho: "Jadon ist ein spezieller Typ"

Trainer Edin Terzic hat die positive Entwicklung von Jadon Sancho zuletzt beim BVB mit seinem ganz besonderen Umgang mit dem Offensivstar erklärt. „Jadon ist ein spezieller Typ“, sagte Terzic vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (JETZT im LIVETICKER) bei Prime Video .

„Er erfordert vielleicht auch die eine oder andere Maßnahme, die nicht ganz so konventionell ist“, ergänzte Terzic. „Wenn man etwas Spezielles von Jadon auf dem Platz sehen will, dann muss man ihm auch außerhalb des Platzes etwas Spezielles gewähren“, ergänzte der BVB-Coach.

„Sind mit Jadon auf richtig gutem Weg“

Nach dem Pokalsieg 2021, den der damalige BVB-Trainer Terzic gemeinsam mit Sancho gefeiert hatte, wechselte der Engländer für 85 Millionen Euro zu Manchester United. An seine Leistungen im BVB-Trikot konnte Sancho auf der Insel aber nicht anknüpfen. Im Januar kehrte der 24-Jährige auf Leihbasis nach Dortmund zurück.

Terzic lobt Sancho

„Wichtig ist, dass er zurückgekommen ist“, sagte Terzic. „Er hat es in den letzten Wochen herausragend gut gemacht. Er hat vom ersten Tag an sehr viel Freude ausgestrahlt, das hat man immer wieder auch im Training gespürt. Es ist irgendwann dann nur noch eine Frage der Zeit, bis er das auch auf dem Platz und regelmäßig in den Stadien zeigt.“