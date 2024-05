Monstergrätsche von Mats Hummels gegen Mbappé! "Nimmt ihm das Brot aus dem Mund"

Hummels wies in den ersten 45 Minuten nicht nur eine Zweikampfquote von 100 Prozent auf - wie übrigens auch sein Abwehrkollege Nico Schlotterbeck - sondern verhinderte in höchster Not auch noch eine exzellente Torchance von PSG-Star Kylian Mbappé.

Mbappé spricht mit Hummels - begeistert ist er nicht

In der 50. Minute köpfte Hummels die Gäste dann in Führung. Es ist sein erstes Tor in der K.o.-Phase der Champions League seit 2013, als er gegen Shaktar Donetsk traf. In der Saison zogen die Dortmunder damals in Finale ein.