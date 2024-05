LIVE: Kann de Ligt spielen? Tuchel und Neuer sprechen auf Bayern-PK vor Real-Spiel im Liveticker

Der FC Bayern kämpft bei Real Madrid um den Einzug ins Finale der Champions League . Einen Tag vor dem Rückspiel im Estadio Santiago Bernabéu (Hinspiel 2:2) am Mittwoch sprechen Trainer Thomas Tuchel und Kapitän Manuel Neuer auf der Pressekonferenz des Rekordmeisters über den Showdown.

+++ Herzlich Willkommen: Um 19.20 Uhr geht‘s los! +++

Die Spannung steigt: Am Mittwoch steht für den FC Bayern das größte Spiel der Saison an. Im Duell mit den Superstars von Real Madrid geht es für die Münchner um den Einzug ins Endspiel der Königsklasse - und die letzte Chance auf einen Titel in einer weitgehend unbefriedigten Saison.