FC Bayern: Rummenigge trauert verpasstem Bellingham-Transfer hinterher

„Die Wahrheit ist, dass es mich ein wenig erschreckt hat, dass er den Ball aus dieser Entfernung und durch unsere gesamte Verteidigung hindurch spielen konnte“, sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters im Interview mit der spanischen as.

Zur Erinnerung: Ex-Bayern-Akteur und Nationalmannschafts-Rückkehrer Kroos hatte beim furiosen 2:2-Hinspiel die gesamte Bayern-Abwehr entblößt und mit einem traumhaften Steilpass in den Lauf Reals Stürmer Vinícus Júnior bedient, der frei vor FCB-Keeper Manuel Neuer zur Führung der Königlichen einschob.

Rummenigge bedauerte es, dass Bellingham nach Madrid und nicht zum FC Bayern gewechselt war: „Er hat sich sehr früh für Madrid entschieden, und ich kann nur sagen, dass man in Dortmund sehr froh war, als man begriffen hat, dass Bayern keine Chance mehr hat, sich in den Weg zu stellen.“

Für das Rückspiel in der Königsklasse nun in Madrid macht sich Rummenigge auf einen heißen Tanz gefasst: „Ich weiß, was uns erwartet, denn ich habe es schon oft erlebt, sowohl als Spieler als auch während meiner Zeit im Vorstand. Im Bernabéu zu überleben, ist kompliziert, aber möglich.“