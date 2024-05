FC-Bayern-Star Musiala enthüllt: Brauchte Schmerztabletten und Spritze

Der 21-Jährige verriet nach der Partie, er habe ein „bisschen was gespürt, ist eine kleine Entzündung, wo ich Schmerztabletten und eine Spritze nehmen muss, aber an den großen Sachen am Knie ist nichts, es ist nur richtig schmerzhaft. Hoffentlich geht es bald weg“. Musiala hatte zuletzt die Bundesliga-Spiele gegen Union Berlin und Eintracht Frankfurt angeschlagen verpasst.

Musiala überzeugt trotz Schmerzen

Im Hinblick auf das Topspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) in der Bundesliga meinte er: „Man muss gucken, ob da jetzt eine Reaktion ist, morgen oder so. Das letzte Mal bei Arsenal war auch eine kleine Reaktion danach. Das ist immer so ein Tag-für-Tag-Ding. Da hab ich für ein paar Tage nichts gespürt, dann ist es wieder zurückgekommen.“