Fit für Real-Rückspiel? Der Stand bei Bayern-Star de Ligt

Nach SPORT1 -Informationen kann der deutsche Rekordmeister vorerst aufatmen: Im Verein ist man optimistisch, dass de Ligt rechtzeitig zum Rückspiel-Kracher am folgenden Mittwoch wieder fit werden wird. Wann genau er ins Bayern-Training zurückkehrt und ob er schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart im Kader steht, ist derweil noch offen.

Für den 24-Jährigen war am Dienstag Min-jae Kim in die Startelf gerückt. Der Südkoreaner hatte den 0:1-Rückstand durch Vinícius Júnior maßgeblich verschuldet - ebenso wie dessen Treffer zum 2:2 per Strafstoß nach einem ungeschickten Foul an Rodrygo im eigenen Strafraum.