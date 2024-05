Ist die Kroos-Entscheidung richtig? Das sagt Ballack

Michael Ballack hat Toni Kroos nach dessen Rücktrittsankündigung in den höchsten Tönen gelobt. Der einstige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hofft, dass der scheidende Superstar von Real Madrid seine einzige Lücke in der Titelsammlung bei der Heim-EM schließt.

Im Rahmen der DAZN Infinity League sprach Ballack am Sonntag exklusiv mit SPORT1 über Kroos, aber auch das bevorstehende Turnier in Deutschland. Für die Europameisterschaft nannte der 47-Jährige drei Favoriten.

Ballack huldigt Kroos: „ein Großer verlässt die Bühne“

Kroos werde seine Karriere beenden, “als einer der herausragendsten Spieler, die jemals den deutschen Fußball repräsentiert haben.“ Was der Mittelfeldspieler „alles erreicht hat bei Real Madrid, das hat man ja auch am Wochenende gesehen, welche Huldigungen er dort bekommen hat, und das zu Recht. Also da verlässt auf jeden Fall ein Großer die Bühne.”