Wovor Bayern-Star Laimer warnt

Bayern -Star Konrad Laimer sieht dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid trotz aller Personalsorgen mit Zuversicht entgegen.

„Auch wir haben enorm hohe individuelle Klasse – Real hatte im Hinspiel auch einige Probleme mit uns. Wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir natürlich auch im Bernabeu gewinnen – ich glaube fest daran. Es ist alles drin, alles möglich. Jeder Fußballfan auf der Welt kann sich auf Mittwochabend freuen“, sagte der Österreicher vor dem Klassiker am Mittwoch dem SID .

Laimer: „Highlight meiner Karriere“

Die Bayern müssen nach dem 2:2 gewinnen, um sich den Traum vom Finale in der Königsklasse am 1. Juni in Wembley zu erfüllen.