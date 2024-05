Lothar, Lars und Lewandowski: Alle Europacup-Halbfinals des BVB

2023/24, Champions League, Paris St. Germain

2012/13, Champions League, Real Madrid

Der BVB ist im Rausch, er ist, wie man so sagt, der „heißeste Scheiß“ in ganz Europa. Zu Hause fegt er das große Real mit 4:1 aus dem Stadion, alle vier Tore macht Robert Lewandowski. In Madrid reicht ein 0:2, um ins „German Endspiel“ gegen Bayern München in Wembley einzuziehen - dort beendet Arjen Robben den BVB-Traum.