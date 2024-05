Mats Hummels: „Man muss das genießen“

Mats Hummels will das „Monster“ Kylian Mbappé auch im Rückspiel des Halbfinals der Champions League gegen Paris Saint-Germain an die Kette legen. „Das wird wieder die Hauptaufgabe sein“, sagte der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am Montag im Pariser Prinzenpark: „Das ist eine Sache, die nur gemeinsam geht, nur als Mannschaft.“