Neuer enthüllt besondere Tuchel-Ansprache: "Zurück ins unsere Kindheit"

Kapitän Manuel Neuer geht das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) mit dem FC Bayern bei Real Madrid mit einer großen Portion Zuversicht an. „Ich bin nicht mit Angst angereist, wir sind sehr selbstbewusst“, versicherte der Torwart am Dienstagabend in der spanischen Hauptstadt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Estadio Santiago Bernabeu nannte Neuer nach der Platzbegehung vor Ort "imposant. Es hat was Besonderes, was Historisches. Es gibt kaum ein Stadion in Europa und auf der Welt, wo es schöner ist für einen kleinen Jungen, da später mal spielen zu dürfen. Wir sind froh, dass wir da spielen dürfen."

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bei der Platzbegehung hatte Trainer Thomas Tuchel seine Mannschaft zusammengeholt - Neuer verriet, was bei der Ansprache gesagt wurde: „Es ging darum, dass jeder sicher mal Träume hatte. Der Champions-League-Titel ist sicher der größte Traum. Wir sollen uns dessen bewusst sein. Das Credo war, dass wir in unsere Kindheit und unsere Träume zurückgehen sollen. Aber der letzte Schritt ist noch nicht gemacht.“

Tuchel: Verbindet euch mit eurem inneren Kind!

Tuchel selbst ergänzte: „Das war kein Einschwören. Mir war es ein Bedürfnis, noch ein paar Sachen zu sagen. Eines war, so einen Tag wie heute und die Ankunft zu genießen, weil man so im Tunnel ist. Ich habe einfach gesagt, dass es wichtig ist, sich mit dem eigenen inneren Kind zu verbinden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

80.000 heißblütige Fans sollen es am Mittwoch in einen Hexenkessel verwandeln. „Du musst bei dir bleiben und brauchst ein gewisses Maß an Selbstvertrauen und Vertrauen in die Spieler neben dir“, sagte der Bernabeu-erfahrene Neuer.

Und sonst? „Man darf nicht erstarren oder erschrecken - und muss das, was auf einen einprasselt, das Gefühl von Druck, in etwas Positives umzumünzen. Wenn wir das schaffen, sind wir auf jeden Fall ein Kandidat fürs Finale.“