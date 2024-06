Champions League: "Der BVB ist selber schuld" - Hamann legt Finger nach Final-Pleite gegen Real in die Wunde

Dietmar Hamann hat sich zum verlorenen Champions-League-Finale des BVB gegen Real Madrid geäußert und dabei auch Kritik an den Schwarz-Gelben geübt. „Die Dortmunder sind da selber schuld. Wenn du in der ersten Halbzeit in Führung gehst, wird das ein anderes Spiel“, sagte der Ex-Nationalspieler bei Sky.