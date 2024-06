Abschied von Toni Kroos: Fast schon lächerlich - Ein Kommentar

Einen märchenhaften, mindestens grenzwertig kitschigen Abschied eines großen deutschen Fußballers musste es am Samstagabend im Wembley-Stadion ja geben, so viel hatte bereits vor dem Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid festgestanden.

Dass der krönende Abschluss Toni Kroos im letzten Profispiel als Vereinsfußballer und nicht Marco Reus in dessen letztem BVB-Auftritt vorbehalten war, durfte nicht überraschen. Wie typisch und ganz und gar kroos-artig dieser letztlich zustande kam, war allerdings fast schon lächerlich.

Der Riese taumelte

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es hätte auch ganz anders kommen können, denn Real wankte vor der Halbzeit bedenklich - Kroos eingeschlossen. In diese Phase fiel auch der verheerendste und zugleich untypischste seiner drei Fehlpässe des Abends: Er passte den Ball im Spielaufbau genau in die Füße von Karim Adeyemi, Sekunden später musste Real-Keeper Thibaut Courtois einen gefährlichen Distanzschuss von Marcel Sabitzer parieren.

Der Auftritt der ersten 45 Minuten war nicht das leicht kokettierende, dabei den Gegner in Sicherheit wiegende Spiel, das man schon so oft von den Madrilenen gesehen hatte. Nein, der Riese taumelte tatsächlich und wahrhaftig.

Carlo Ancelotti aber hatte in der Halbzeit die passenden taktischen Antworten parat und traf die richtigen Entscheidungen - genau wie es Kroos in seiner Laufbahn immer wieder getan hat.

Kroos wurde unter Standing Ovations ausgewechselt

All das führte Kroos zu Real Madrid, wo er zur Legende und zum erfolgreichsten deutschen Fußballer der Geschichte avancierte. Dass er in seinem letzten Spiel für die Königlichen zum persönlich sechsten Mal den Henkelpott holte und die Spielsituation es dann sogar noch hergab, dass er in der 85. Minute beim Stand von 2:0 ausgewechselt und von den Real-Fans mit Standing Ovations verabschiedet werden konnte, dürfte für Kitsch-Kritiker die Grenzen des Zumutbaren weit überschritten haben.