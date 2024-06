Champions League: Kroos glänzt zum Abschied von Real Madrid - Courtois unbezwingbar

Real Madrid gewinnt das Endspiel der Champions League mit 2:0. Obwohl Borussia Dortmund bis zum Rückstand eine starke Leistung präsentierte und die torgefährlichere Mannschaft war, glänzten die Madrid-Stars.

Besonders die Defensiv-Spieler der Königlichen konnten mit einer Top-Leistung überzeugen. Die SPORT1-Einzelkritik:

THIBAUT COURTOIS: Nach 20 Minuten erstmals gefordert, drängte den völlig freien Adeyemi im Eins-gegen-Eins noch entscheidend ab und verhinderte so den Rückstand. Nach der anschließenden Ecke selbst mit doppeltem Wackler, brachte den Ball aber doch noch unter Kontrolle. Nach gut einer Stunde souverän gegen Füllkrugs etwas zu unplatzierten Kopfball. Im Glück, dass Füllkrug bei seinem Treffer (87.) knapp im Abseits stand - aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Courtois‘ Leistung ist umso höher zu bewerten, weil er lange Zeit wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen war und vor dem Finale erst wieder wenige Einsätze gehabt hatte. SPORT1-Note: 1,5

DANI CARVAJAL: Begann wie so oft mit viel Elan nach vorne, ließ nach hinten aber auch einiges zu. So traten schnell Carvajals Tempodefizite im Duell mit Adeyemi zu Tage, der zwei sich bietende Topchancen in der ersten halben Stunde jedoch ungenutzt ließ. Kurz nach der Pause mit gefährlichem Kopfball nach Kroos-Ecke - knapp drüber. Machte es in der 74. Minute erneut nach Kroos-Ecke besser und köpfte zur Führung ein. Auch als Aggressive Leader ungemein wertvoll. SPORT1-Note: 1

ANTONIO RÜDIGER: Nach 20 Minuten mit einem Riesenbock, als er einen harmlosen Hummels-Pass auf den frei aufs Tor zulaufenden Adeyemi durchlaufen ließ. Glück für ihn, dass der sich von Courtois zu weit abdrängen ließ. Danach gewohnt robust und zuverlässig, ließ kaum noch etwas anbrennen, zudem enorm passsicher. SPORT1-Note: 3

NACHO FERNÁNDEZ: Der Real-Kapitän absolvierte eine deutlich unauffälligere erste Hälfte als Nebenmann Rüdiger. War zur Stelle, wenn gefordert, und fehlerfrei im Aufbauspiel. Trat in der 82. Minute plötzlich auch offensiv in Erscheinung, Kobel kratzte seinen Kopfball nach Kroos-Ecke gerade noch raus. SPORT1-Note: 2

FERLAND MENDY: Gewann bis zur Pause alle Zweikämpfe und überzeugte mit 100-prozentiger Passquote, hielt Sancho weitgehend in Schach. Eine leichtfertig verschenkte Ecke direkt vor der Halbzeit blieb ohne Folgen. Verlor auch nach der Pause keinen Zweikampf und blieb ohne Fehlpass. SPORT1-Note: 1

Bestleitung zum Abschied

TONI KROOS (bis 85. Minute): Fiel in seinem letzten Spiel für Real erstmals auf, als er eine von Füllkrug per Kopf verlängerte Ecke am eigenen Fünfmeterraum in höchster Not klärte. Anschließend gewohnt Taktgeber, bis er kurz vor der Pause mit fatalem Fehlpass zu Adeyemi eine gefährliche Schusschance für Sabitzer heraufbeschwor. Nach Wiederbeginn mit gefährlichem Freistoß vom Strafraumeck, direkt im Anschluss mit perfekter Ecke auf Carvajals Kopf, der knapp zu hoch zielte. Wiederholte das in der 74. Minute, diesmal zappelte der Ball im Netz. Sein direkter Freistoß in der 80. Minute war hingegen zu harmlos, um Kobel in Not zu bringen. In der 85. Minute war seine Real-Karriere beendet - mit einmal mehr beeindruckender Passquote von 97 Prozent. SPORT1-Note: 1

Toni Kroos überzeugt in seinem letzten Real-Spiel

EDUARDO CAMAVINGA: Strahlte mit seinen 21 Jahren im Mittelfeldzentrum von der ersten Minute an viel Ruhe und Abgeklärtheit aus. Schnupperte in der 13. Minute nach taktischem Foul an Sancho früh an der Gelben Karte, kam aber noch davon. Danach schlichen sich erste Leichtsinnsfehler und Ballverluste ein. Nach der Pause wieder deutlich besser, weil ihm der BVB auch mehr Räume bot. Belohnte sich fast mit einem Traumtor, Kobel lenkte seinen Schlenzer noch über den Kasten (81.). SPORT1-Note: 2

FEDERICO VALVERDE: Kombinierte sich nach elf Minuten per doppeltem Doppelpass sehenswert über den rechten Flügel nach innen, verzog dann aber deutlich. In den Zweikämpfen das eine oder andere Mal nicht ganz auf der Höhe, insgesamt nicht sein bester Auftritt im Real-Trikot. SPORT1-Note: 3

Rodrygo: Unauffälligster Spieler

RODRYGO (bis 90.+1): Bis zur Pause komplett unsichtbar, verlor in den ersten 45 Minuten alle Zweikämpfe und hatte kaum Ballaktionen. Machte nach Wiederbeginn mit ungewohnten Stockfehlern weiter. Zeigte nach 65 Minuten endlich mal, was er draufhat, sein Solo über die rechte Seite endete erst im letzten Moment bei Schlotterbeck. Dennoch kein guter Auftritt, schwächster Madrilene. SPORT1-Note: 4,5

JUDE BELLINGHAM (bis 85.): Bekam gegen seinen Ex-Klub von Anfang an gezeigt, dass er in den Zweikämpfen nichts geschenkt bekommen würde - was ihn wie gewohnt wenig beeindruckte. Wurde offensiv erst nach der Pause so richtig auffällig: Segelte zunächst knapp an einer Vinícius-Flanke vorbei (70.), wurde dann in letzter Sekunde von Schlotterbeck geblockt (77.). Sein Assist für Vinícius leitete die Entscheidung ein. SPORT1-Note: 2

VINÍCIUS JÚNIOR (bis 90.+1): In der Anfangsphase auf seiner linken Seite gleich mehrfach von Hummels abgekocht. Dafür mit gefährlichem Schlenzer, als er sich von der BVB-Defensive unbehelligt im Zentrum freistahl. Holte sich nach knapp 35 Minuten Gelb ab, als er Kobel kurz vor der Torlinie umsenste. Drehte nach der Pause auf: Super Flanke auf Bellingham, der am Fünfmeterraum nur um Haaresbreite verpasste (70.). Kurz danach mit fiesem Tunnel gegen Ryerson. Sorgte nach 82 Minuten frei vor Kobel für die Entscheidung. SPORT1-Note: 1,5