Champions League: Nur ein Bayern-Star im Team der Saison - Kroos fehlt

Am Samstagabend endete die Champions-League-Saison mit einem dramatischen Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Die Königlichen setzten sich schließlich zum 15. Mal durch, der BVB ging leer nach Hause. Zwei Tage später hat die UEFA das Team der Saison bekannt gegeben - mit fünf Bundesliga-Stars.

Vom BVB stehen Gregor Kobel, Ian Maatsen, Mats Hummels und Marcel Sabitzer in der Elf. Damit stellen die Schwarz-Gelben die meisten Spieler in der Mannschaft. Im Sturmzentrum ist mit Harry Kane der einzige Spieler vom FC Bayern vertreten. Sowohl von RB Leipzig als auch von Union Berlin schaffte es keiner in das Team.