Champions League: Bayern, BVB, Real & Co. - alle Teams im Überblick

Champions League: Fünf deutsche Teams dabei

Durch die CL-Reform gibt es nicht wie gewohnt 32, sondern 36 Starter. Die Teams treten in der Vorrunde neuerdings in einer Ligaphase gegeneinander an und jede Mannschaft hat dabei acht Partien: vier Heim- sowie vier Auswärtsspiele.

Alle Champions-League-Teilnehmer im Überblick:

Champions League: Neuerung in der K.o.-Phase

Die punktbesten acht der 36 Teams qualifizieren sich nach der Liga-Phase automatisch für das Achtelfinale der Champions League . Die Mannschaften, die in der Vorrunden-Tabelle auf den Plätzen neun bis 16 landen, sind in einem neuen K.o.-Runden-Playoff mit Hin- und Rückspiel gesetzt.

Sie treten gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an - und haben im so wichtigen Rückspiel Heimrecht. Aus diesen acht Playoff-Spielen werden dann die übrigen Achtelfinalisten ermittelt.

CL-Finale findet in München statt

Damit wird den Mannschaften in der K.o.-Phase also nicht nur klar sein, auf wen sie im Achtelfinale treffen, sondern auch, welche Gegner ihnen auf ihrer Hälfte des Turnierbaums auf dem Weg zum Finale blühen könnten - und welche eben nicht. Das Endspiel findet nach zehn Jahren wieder in Deutschland statt. Am 29. Mai 2025 treffen die beiden Finalisten in der Münchener Allianz Arena aufeinander.