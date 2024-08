Champions League: Spielplan veröffentlich! Dann steigt Bayern-Kracher gegen Barca

Danach legt der FC Bayern zum ersten Spieltag am Dienstag, 17. September, mit einem Heimspiel gegen Dinamo Zagreb los, während Vizemeister VfB Stuttgart am gleichen Tag bei Real Madrid ranmuss.

Champions League: Neuer Spielplan fix

Borussia Dortmund gastiert am Mittwoch, 18. September, zunächst beim FC Brügge. Ebenfalls zu Beginn auswärts gefordert sind am Donnerstag, 19. September, Bundesliga-Champion Bayer Leverkusen (bei Feyenoord Rotterdam) und RB Leipzig (bei Atlético Madrid).

Die Bayern-Fans dürften besonders dem FC Barcelona um Ex-Coach Hansi Flick entgegenfiebern: Das Kracher-Duell steigt bereits am dritten CL-Spieltag am Mittwoch, 23. Oktober. Auch der BVB bekommt es mit den Katalanen zu tun, empfängt das Top-Team mit dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen am 11. Dezember. Angepfiffen werden die Partien in der Regel um 21 Uhr.