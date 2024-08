Champions League: Das wohl härteste Los der Auslosung

Die Auslosung der Champions League sorgt für etliche spannende Partien - am härtesten hat es wohl Paris Saint-Germain getroffen.

Die Auslosung hat bestätigt, was schon im Vorfeld zu erwarten war: In der neuen Champions League treffen die Topteams Europas schon vor der K.o.-Phase deutlich häufiger aufeinander. Ohne hochkarätigen Gegner ist keines der 36 teilnehmenden Teams geblieben. Aber am härtesten hat es wohl Paris Saint-Germain getroffen.