Revanchen und Nostalgie: Zehn Highlights der CL-Vorrunde

144 Spiele in der Vorrunde der reformierten Champions League: Da ist es schwer den Überblick zu behalten. Der SID hat deshalb einen Reiseführer durch die Ligaphase erstellt und empfiehlt den Blick auf zehn Duelle mit dem gewissen Etwas. Terminiert werden die Spiele am Samstag.

Die Erinnerung an die bittere 0:2-Niederlage im Finale vom 1. Juni ist bei den Dortmundern noch frisch, jene an den Torfall von 1998 nicht mehr ganz so. Wie auch immer: Real gegen Dortmund, das waren meist turbulente Spiele - im Bernabeu hat der BVB aber noch nie gewonnen. Wer das ändern könnte? Einer, der als Spieler vom BVB an Real und von Real wieder an den BVB verkauft wurde: Der neue Dortmunder Trainer Nuri Sahin.