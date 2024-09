Bayern-Pressekonferenz: Wie reagiert Kompany auf den Schock?

Nach dem erfolgreichen Ligaauftakt empfängt der FC Bayern zum Start in die reformierte Champions League Dinamo Zagreb. Vor dem Spiel stehen Trainer Vincent Kompany und Kapitän Manuel Neuer Rede und Antwort.

Mit drei Siegen aus drei Spielen ist der Rekordmeister optimal in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Nun wartet zum am ersten Spieltag der Champions League der kroatische Meister Dinamo Zagreb ( Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER ). Einen Tag vor der Partie stellen sich Coach Vincent Kompany und Kapitän Manuel Neuer den Fragen der Pressevertreter.

Champions League: So können Sie die Bayern-PK LIVE verfolgen

+++ Nächster Bayern-Schock +++

Besonders spannend wird sein, wie der Bayern-Trainer auf den nächsten langfristigen Ausfall in der Defensive reagiert. Sacha Boey zog sich im Training am Sonntag einen Meniskusriss im linken Knie zu und fällt wochenlang aus. Da auch Josip Stanisic noch lange fehlen wird, gehen Kompany die Optionen auf dieser Position aus. Muss also doch wieder Joshua Kimmich dort ran?