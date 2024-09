Champions League: Dieser Name fehlt im BVB-Kader

Borussia Dortmund startet am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison in der Champions League. Ein Toptalent wird beim Duell mit Club Brügge nicht mit von der Partie sein - die Rede ist von Kjell Wätjen.

Der Youngster gehört nicht zum Kader, den der BVB am Dienstag offiziell verkündete. Grund: Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wird mit der U19 in der Youth League im Einsatz sein. Während die Profis um 21 Uhr in Belgien um die ersten Punkte in der neu geschaffenen Ligaphase kämpfen, sind die Talente schon um 15.30 Uhr dran.