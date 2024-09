Champions League: Historischer Kane übt erstaunliche Bayern-Kritik!

Harry Kane liefert beim Kantersieg des FC Bayern in der Champions League eine historische Leistung ab. Trotzdem legt er den Finger nach dem Spiel in die Wunde - er sieht ein alarmierendes Muster.

Harry Kane hat beim Kantersieg des FC Bayern zum Auftakt in die Champions League Geschichte geschrieben. Der Vierfach-Torschütze freute sich über die teilweise berauschende Leistung, legte aber auch den Finger in die Wunde.

Hat Bayern ein Halbzeit-Problem? Kane schlägt Alarm

„Ich weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Wir haben uns einige zweite Bälle wegschnappen lassen. Daraus müssen wir lernen“, sagte. Plötzlich sei das Spiel wieder offen gewesen. Selbst ein 3:3 lag in der Luft.

Kane erkannte ein alarmierendes Muster: „Wir haben in dieser Saison bereits darüber gesprochen, dass wir an unsere Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen müssen. In jedem ersten Durchgang in dieser Saison haben wir bislang wirklich gut gespielt. Die zweite Halbzeit fällt immer ein bisschen ab.“