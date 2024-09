Champions League: Bayern nach Gala in der Einzelkritik - Viele Topnoten, aber auch zwei Vieren

Stefan Kumberger 18.09.2024 • 00:01 Uhr Beim 9:2-Sieg gegen Zagreb glänzen vor allem die Offensiv-Stars des FC Bayern. Aber in den anderen Mannschaftsteilen fallen ein paar Spieler ab - die SPORT1-Einzelkritik.

Besser hätte der Start in die Champions League für den FC Bayern kaum verlaufen können! Die Münchner fertigten Dinamo Zagreb in der Allianz Arena mit 9:2 (3:0) ab.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vor allem die Offensivspieler wussten zu überzeugen, einige verdienten sich Bestnoten. Doch in anderen Mannschaftsteilen kamen ein paar Stars nicht an ihr Leistungsoptimum heran. Die Bayern-Akteure in der SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Weitgehend beschäftigungslos. Der 38-Jährige fiel nur dann großartig auf, wenn er den „Sweeper Keeper“ geben und Dinamos Pässe in die Tiefe ablaufen musste. Tauchte bei Eckbällen der Bayern sogar in der Hälfte des Gegners auf – so sicher konnte er sich seiner Sache sein. Bei einem seiner Ausflüge fiel er aber auf den Rücken und wurde vorsichtshalber ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

DAYOT UPAMECANO: Verteidigte – wie von Kompany gewünscht – sehr hoch, konnte aber in der ersten Halbzeit trotzdem sämtliche weiten Bälle in die Zagreber Sturmspitze gekonnt ablaufen. Beim ersten Gegentreffer allerdings zu schläfrig und nicht nah genug am Gegenspieler. Beim zweiten Tor der Kroaten ließ er sich zu leicht aushebeln. Wurde in der Folge von Kimmich deutlich auf seine Aufgaben hingewiesen und agierte bald wieder konzentrierter. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

MIN-JAE KIM: Lieferte in den ersten 45 Minuten eine fehlerlose Partie ab. Auch ihm machte das hohe Verteidigen gegen die limitierten Kroaten keinerlei Probleme. Nach der Pause ein ganz anderes Bild. Machte beim ersten Gegentreffer keine gute Figur. Man merkte ihm deutlich an, dass die beiden Tore der Gäste auch ihn in der Konzentration zurückwarfen. Wurde in der 68. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

Davies nutzt Bewährungschance nicht

ALPHONSO DAVIES: In der ersten Halbzeit weitgehend unsichtbar – da machte Guerreiro auf der anderen Seite der Viererkette weitaus mehr Alarm. Verschätzte sich beim Stand von 3:2 und hatte Glück, dass Ulreich seinen Fehler ausbügeln konnte. Holte den dritten Strafstoß der Bayern heraus, den Kane sicher zum 7:2 verwandelte. Der Kanadier kann deutlich mehr. SPORT1-Note: 4

RAPHAEL GUERREIRO: Übernahm die Rechtsverteidigerposition und interpretierte sie äußerst offensiv. Glänzte mit gutem Passspiel und einem herrlichen Treffer in der 33. Minute. Konnte beim ersten Gegentreffer nicht mehr rettend eingreifen. Blieb in der Folge bemüht, suchte immer wieder den Weg in die Spitze. Ganz so zwingend wie zuvor waren seine Aktionen aber nicht mehr. Wurde in der 81. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Füllte die Position neben Kimmich anfangs in gewohnter Seriosität aus und präsentierte sich weitgehend fehlerlos. Initiierte zumindest in der ersten Hälfte immer wieder gute Passfolgen. Baute nach der Pause etwas ab und hatte zu kämpfen. Gerade in der Rückwärtsbewegung offenbarte er Probleme und wirkte teilweise nicht spritzig genug. Sprints kosteten ihn jedenfalls merklich Kraft. SPORT1-Note: 4

{ "placeholderType": "MREC" }

JOSHUA KIMMICH: Musste trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Josip Stanisic und Sacha Boey nicht als Rechtsverteidiger auflaufen, sondern durfte auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld ran. Kann man als erneuten Vertrauensbeweis von Vincent Kompany werten. Fand in der Hektik nach Wiederanpfiff schnell wieder die nötige Ruhe und schaltete sich auch offensiv immer mehr ein. SPORT1-Note: 2

Bayerns Offensive überragt

MICHAEL OLISE: In der ersten halben Stunde nicht so präsent wie seine Offensivkollegen Gnabry und Musiala. War in der 38. Minute dann aber voll da und erzielte per Kopf das dritte Tor der Bayern. Bei seinem zweiten Treffer (zum 5:2) profitierte er von der hervorragenden Vorleistung von Kane und Musiala und musste nur noch einschieben. Stellte an diesem Abend erneut seine übergroße Spielfreude unter Beweis. SPORT1-Note: 1,5

JAMAL MUSIALA: Die personifizierte Gefahr für jeden bayerischen Gegner - auch Dinamo Zagreb musste das erfahren und durchleiden. Zog den Ball immer wieder wie einen Magnet an und legte Guerreiros Sahne-Tor gekonnt per Brust vor. Auch danach – als sich die Bayern vom Zagreber Doppelschlag erholt hatten – ein wahrer Vorlagenkönig, der seine Offensivpartner immer wieder gut in Szene setzte. Wieder Dreh- und Angelpunkt des FC Bayern. SPORT1-Note: 1

SERGE GNABRY: Legte zu Beginn einen sehr engagierten und motivierten Auftritt hin und bestätigte damit seine gute Form. Harmonierte gut mit Musiala und war echter Aktivposten. Wandelte immer hart an der Grenze und befand sich entsprechend oft im Abseits. Ließ sich aber nicht entmutigen und zog durch. Er hätte einen Treffer verdient gehabt. SPORT1-Note: 2

Kane trifft und trifft

HARRY KANE: „Mister Zuverlässig“ traf natürlich in der 19. Minute ohne Probleme vom Punkt. Holte sich immer wieder tief in der eigenen Hälfte die Bälle – so kennt man es ja von ihm. Ebenso bekannt sind seine Qualitäten als Abstauber – die setzte er beim vierten Treffer der Bayern ein und beruhigte damit die hektisch gewordene Partie. Auch der zweite und der dritte Elfmeter saßen perfekt. Aber überrascht das noch irgendwen? SPORT1-Note: 1

SVEN ULREICH: Wurde in der Pause für den angeschlagenen Neuer eingewechselt und erlebte einen grauenvollen Start in die Partie. Innerhalb von nur sechs Minuten musste er zweimal hinter sich greifen. Beim zweiten Gegentor wurde er sogar getunnelt. Bewahrte die Bayern aber kurz danach mit einer guten Reaktion vor einem dritten Gegentreffer. SPORT1-Note: 3

{ "placeholderType": "MREC" }

ERIC DIER: Durfte ab der 68. Minute für Kim ran. Erledigte den Job routiniert und ohne Probleme. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt aber ohnehin weitgehend harmlos geworden. SPORT1-Note: 3

Kompany nimmt alle mit

THOMAS MÜLLER: Kam in der 68. Minute für Musiala in die Partie. Wurde von den Fans als Schütze des dritten Elfmeters gefordert, gab derweil aber lieber Davies und Gnabry Anweisungen und Tipps. Legte Sanés Treffer auf und agierte stark gestikulierend als kleiner Spielertrainer. SPORT1-Note: 3

LEROY SANÉ: Comeback nach langer Leidenszeit für den 28-Jährigen! Wurde in der 68. Minute für Olise eingewechselt. Brauchte seine Zeit, um in die Partie zu finden, präsentierte sich aber als fleißiger Offensiv-Arbeiter und wurde mit einem Treffer belohnt. SPORT1-Note: 2,5

{ "placeholderType": "MREC" }