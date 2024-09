Champions League: Liverpool, Milan und Turin LIVE im TV, Stream & Ticker

Der 1. Spieltag der Champions League ist mit Highlights gespickt. So sehen Sie die Partien live im TV, Stream und im Liveticker.

Es ist ein Spiel, das sofort Erinnerungen an das legendäre Champions-League-Finale 2005 weckt: AC Mailand gegen FC Liverpool. Damals gab es Drama pur: Die Reds lagen zur Pause mit 0:3 zurück, glichen aber innerhalb von sechs Minuten aus - und machten den Wahnsinn im Elfmeterschießen perfekt, das die Engländer für sich entschieden.

Nun kommt es gleich am 1. Spieltag der frisch reformierten Königsklasse zur Neuauflage, bei der sowohl Milan als auch Liverpool (ab 21 Uhr im LIVETICKER) möglichst gut starten wollen. Denn ab dieser Saison gibt es keine Gruppenphase mehr, stattdessen sind alle Mannschaften in einer Tabelle gelistet. Jeder Verein bestreitet acht Spiele, vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Punktet Juventus zum Auftakt?

Auch Mailands Ligakonkurrent Juventus Turin startet am Dienstag in die Königsklasse - und das mit großen Ambitionen. Unter dem neuen Trainer Thiago Motta, der auf einen verjüngten und verstärkten Kader setzt, soll an erfolgreiche Zeiten angeknüpft werden.