Champions League: ManCity, Inter und PSG LIVE im TV, Stream & Ticker

Gleich am 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison kommt es zur Wiederauflage des Endspiels von 2023: Manchester City empfängt am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) Inter Mailand.

So können Sie die Champions League heute live verfolgen

Champions League: Guardiola schwärmt von Inter

Beide Teams wollen möglichst gut in die frisch reformierte Königsklasse starten. Denn ab dieser Saison gibt es keine Gruppenphase mehr, stattdessen sind alle Mannschaften in einer Tabelle gelistet. Jeder Verein bestreitet acht Spiele, vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Überrascht Girona gegen PSG?

Mit Paris Saint-Germain startet am Mittwoch ein weiterer Favorit in die Königsklasse. Die Franzosen treffen am 1. Spieltag auf einen Europapokal-Debütanten: Der FC Girona, der erst in der Saison 2022/23 in die höchste spanische Spielklasse zurückgekehrt war, spielte das beste Jahr seiner Vereinsgeschichte und qualifizierte sich als Dritter für die Champions League.