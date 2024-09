Flick mit bemerkenswertem Geständnis: „Ich fühle mich schuldig“

Coach Hansi Flick sieht sich in der Verantwortung für die Verletzung eines Barca-Schlüsselspielers.

López holt Olympia-Gold

Aus Sicht von Flick war dies des Guten zu viel, in Bezug auf Olympia habe er aber „nie mit dem Trainer gesprochen, um ihm zu sagen, dass er ihn nicht einberufen soll“, gestand der ehemalige Bayern-Coach. Er habe sich als neuer Coach Barcelonas nicht in der Position gefühlt, beim spanischen Verband auf eine Nicht-Nominierung zu pochen - was er nun bereue: „Wir bräuchten ihn hier gerade dringend.“