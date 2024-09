Heftiger Torwartpatzer verdirbt CL-Debüt von Sensations-Team

Unglücklicher hätte das Champions-League-Debüt vom FC Girona nicht laufen können. Der spanische Neuling in der Königsklasse verlor zum Auftakt denkbar knapp mit 0:1 (0:0) bei Paris Saint-Germain. Keeper Paulo Gazzaniga unterlief in der Schlussphase ein folgenschwerer Patzer.

Die 90. Minute war bereits angebrochen, als Nuno Mendes eine flache Flanke in den Strafraum der Gäste hereinbrachte. Der Ball wurde noch leicht abgefälscht und rutschte Gazzaniga erst durch die Hände, dann durch die Beine - gleichbedeutend mit der späten Pariser Führung.

Gazzaniga sichtlich gefrustet

Der FC Girona, der erst in der Saison 2022/23 in die höchste spanische Spielklasse zurückgekehrt war, spielte das beste Jahr seiner Vereinsgeschichte und qualifizierte sich als Dritter für die Champions League. In der Startelf gegen PSG stand unter anderem der frühere Ajax-Star und Frankfurt-Leihspieler Donny van de Beek.