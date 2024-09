Salzburg wird nach herber Pleite zum Champions-League-Start zerlegt

Salzburgs niederländischer Coach Pepijn Lijnders wurde zum ersten Trainer der Vereinsgeschichte, der sein erstes Spiel mit dem Klub in der Champions League verlor (nicht mitgezählt sind dabei die diversen bitteren Salzburger Niederlagen in der Qualifikation).

Blaswich patzt: „Unglückliche Figur“

RB erwischte in Prag einen denkbar schlechten Start. Keine 120 Sekunden waren vergangen und der Gastgeber lag dank eines Treffers von Kaan Kairinen in Führung (2.). Lukas Haraslin stellte RB-Keeper Janis Blaswich auf die Probe, der wehrte genau in die Mitte ab, wo Kairinen aus rund elf Metern mit links abstaubte.