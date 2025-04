BVB: Can-Ausfall wohl fix

Can hatte bereits das Mannschaftstraining am Montag verpasst, seit mehreren Wochen plagen den gebürtigen Frankfurter muskuläre Probleme.

Neben Nico Schlotterbeck würde Borussia Dortmund somit die nächste wichtige Säule in der Verteidigung wegbrechen. Beim 2:2 in München hatte Can im Abwehrzentrum an der Seite von Waldemar Anton und Niklas Süle gespielt.