Wer zeigt was? Die Champions League 2024/25 LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Champions League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele. In der Liga gibt es weiterhin drei Punkte für einen Sieg, einen für ein Remis und keinen für eine Niederlage.

So können Sie die Champions League LIVE verfolgen

Die ersten acht Teams nach der Liga qualifizieren sich fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen neun bis 16 spielen in K.-o.-Runden-Playoffs gegen die Vereine auf den Plätzen 17 bis 24 um die weiteren acht Achtelfinaltickets. Die Mannschaften auf den Plätzen 25 bis 36 sind raus und spielen auch nicht in der Europa League.

Der erste Spieltag der Champions League wird ausnahmsweise an drei Tagen ausgetragen. Weil Europa League und Conference League noch pausieren, finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Spiele statt. Zwei Partien werden jeweils um 18:45 Uhr ( im LIVETICKER ) angepfiffen, die restlichen um 21:00 Uhr ( im LIVETICKER ).

Fünf deutsche Teams in Champions League

Am Dienstag eröffnet der FC Bayern seine neue Champions-League-Saison in München gegen Dinamo Zagreb. Ziel der Münchner ist es, auch das letzte Spiel der Champions League in München zu erreichen – dort findet nämlich am 31. Mai 2025 das Finale statt.