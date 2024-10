Bayern-PK: Kompany spricht zu Musiala - Kimmich reagiert auf Barca-Gerüchte

SPORT1 22.10.2024 • 19:40 Uhr Der FC Bayern München trifft am dritten Spieltag der Champions League auf Lieblingsgegner Barcelona. SPORT1 hat die Pressekonferenz vor dem Wiedersehen mit Barca-Coach Hansi Flick im Liveticker begleitet.

Sechs Duelle in Serie konnte der FC Bayern München gegen den FC Barcelona für sich entscheiden. Teils dominante Siege wie das 8:2 im August 2020 liegen dabei in der Vergangenheit. Am Mittwochabend (ab 21 Uhr im LIVETICKER) trifft der FCB in der Champions League erneut auf den Lieblingsgegner der vergangenen Jahre.

+++ Welcher Flügelspieler hat die Nase vorn? +++

„Ich spreche mit jedem Spieler“, aber egal was er auch mache, werde er immer nach den Spielern gefragt, die er nicht aufstelle. „Ich versuche immer ehrlich zu sein, mit den Spielern. Es braucht nicht immer kompliziert sein, es gibt noch sehr viele Spieler und dann noch die WM am Ende der Saison. Deswegen müssen wir hier nicht dramatisch werden. Wir haben jedes Mal über Palhinha geredet und auf einmal ist es so weit. Es geht nicht anders, es gibt zu viele Spiele.“

+++ Kompany zum Scherzen aufgelegt +++

Wo Kompany wohl das legendäre 8:2 der Bayern gegen Barca während der Corona-Pandemie verfolgt hat? „Wahrscheinlich zuhause.“ Kompany begann zu lachen, er habe das Spiel in Brüssel verfolgt. „Ich will aber nur über das morgige Spiel reden, nur das ist wichtig für mich. Das Spiel wird seine eigene Geschichte schreiben.“

+++ Wie geht es Pavlovic? +++

„Wir haben alle mit Aleks gesprochen. Es ist natürlich schade, aber wir haben immer Kontakt zu unseren Spielern. Wir wissen, dass Sie stärker zurückkommen.“ Man werde alles tun, dass die Spieler bestmöglich wieder zurückkommen. „Es geht bergauf bei ihm, er ist mental gut drauf.“

+++ Kompany spricht über Flick +++

„Hansi war nicht nur ‚Trainer‘ bei den Bayern, er war auch ein sehr erfolgreicher Coach - eine Person die Verein gut repräsentiert hat und worüber heute noch gesprochen wird.“ Er glaube, dass das Spiel für ihn sehr besonders sein werde, aber das Duell fände nun mal auf dem Platz zwischen den beiden Mannschaften statt - und nicht zwischen den Trainern. „Aber am Ende kann nur einer gewinnen!“

+++ Palhinha? +++

„Sie haben gegen Stuttgart gesehen, war er kann. Das ist deutlich. Aber zu Startelf werde ich nichts verraten, wir haben einen guten Kader. Wir vertrauen den Spielern immens. Jetzt ist Pavlovic natürlich nicht da, also wird es mindestens eine Änderung geben.“

+++ Wird Musiala rechtzeitig fit? +++

„Zur Startelf möchte ich nicht allzu viel sagen. Natürlich ist Jamal wichtig für uns - jeder weiß, wie wichtig er für den FC Bayern ist. Wir wollen die richtige Entscheidung treffen“, und doch wolle man nicht zu viel Risiko gehen. „Wir wissen noch nicht ob er 90 Minuten spielt, oder reinkommt. Das werden wir morgen sehen.“ Und doch wisse Kompany schon mehr, aber werde noch nichts zu sagen.

+++ Wird Yamal der nächste Messi? +++

„Einen Spieler wie Messi zu ersetzen ist unheimlich schwer. Aber einen Spieler wir Yamal in seinen Reihen zu haben ist etwas ganz Spezielles. Aber unsere Aufgabe ist es, gegen die ganze Mannschaft zu gewinnen und nicht einen einzelnen Spieler.“

+++ Verwirrung um Social-Media-Post +++

Kompany wird auf einen Social-Media-Post der Bayern angesprochen, den habe er jedoch nicht gesehen. „Mein Job ist das Sportliche und darauf konzentriere ich mich auch. Zu diesen Thematiken werde ich mich nicht äußern.“

+++ Kompany über Cruyff +++

In seiner Jugend habe es immer wieder Berührungspunkte mit Johan Cruyff gegeben. „Als wir zu den Spielen gefahren sind, lief im Bus die Kassette von Johan Cruyff. Wir haben uns alles von ihm angeschaut, das war sehr wichtig für uns und hat uns geprägt.“ Auch jetzt präge ihn die Cruyff-DNA noch, aber man müsse auch coachen, wie man ist. „Ich bin aus Brüssel, das ist eine andere Kultur und Art von ‚Sein‘ - und so coache ich auch.“

+++ Kompany über das Spiel am Mittwoch +++

„Natürlich ist es für den Moment das wichtigste Spiel für uns, aber ich lebe im hier und jetzt. Ich behandele jedes Spiel gleich - das ist mein Job!“ Natürlich werde man sich mit einem der Top-Vereine in Europa gerne messen.

+++ Was Kompany von Pau Cubarsi hält +++

Cubarsi sei für Kompany einer der „zukünftigen Leader“ im europäischen Fußball. „Er ist schon ein sehr guter Spieler, aber er wird eine wundervolle Karriere haben. Der Typ ist es etwas ganz besonderes.“

+++ Pressekonferenz wird fortgesetzt +++

Die technischen Probleme sind scheinbar behoben und die Pressekonferenz wird fortgesetzt. Aber: Plötzlich sitzt Trainer Vincent Kompany auf dem Podium, von Kimmich keine Spur mehr.

+++ Huch! Was war denn da los? +++

Gerade sprach Kimmich noch über den neuen Champions-League-Modus und plötzlich versagte die Technik und der Ton brach ab. Der Raum verdunkelte sich, scheinbar handelt es sich um einen Stromausfall. Kimmich wirklich sichtlich verdutzt und begann zu lachen.

Anschließend wurde die Pressekonferenz - für den Moment - ausgesetzt. „Die Live-Übertragung wird in Kürze fortgesetzt“, wurde den Zuschauen anschließend eingeblendet.

+++ Oder verlängert Kimmich doch bei den Bayern? +++

„Die Vertragssituation von mir kennt glaube ich jeder. Aber, was ich mit dem Verein bespreche, bleibt intern! Da werden wir euch nicht dran teilhaben lassen.“ Außerdem sei der neue Champions-League-Modus für Kimmich „unheimlich spannend“.

+++ Kimmich über die Flick-Ära +++

„Wir hatten davor ja eine nicht so erfolgreiche Phase. Wenn Trainer entlassen werden, dann ist es meistens so, dass die Mannschaft nicht so erfolgreichen Fußball spielt. Hansi hat damals einen guten Spirit in uns entwickelt, hat uns sehr viel Vertrauen gegeben und stets an uns geglaubt - auch wenn von Außen an uns gezweifelt wurde.“ Anschließend habe man wieder eine gewisse Dynamik entfacht und den Glauben zurückgewonnen.

+++ Was hält Kimmich von Barca? +++

„Ehrlicherweise muss ich gestehen, dass ich diese Saison noch kein Spiel von Barca geschaut habe - dafür habe ich zu viele Kinder zuhause.“ Er versuche früh ins Bett zu gehen und vertraue auf die Videoanalyse um am Mittwoch gut vorbereitet zu sein.

+++ Ob Kimmich nun doch zu Barcelona wechselt? +++

„Generell macht man ja im Fußball niemals den Fehler irgendwelche Dinge auszuschließen. Ich mache mir jetzt gerade gar keine Gedanken darüber, aber ausschließen sollte man im Leben natürlich nie was - auch nicht im Fußball.“ Spanisch habe Kimmich zumindest schon mal etwas gelernt. „Ein bisschen verstehe ich es. Ich habe ein Jahr insgesamt versucht spanisch zu lernen“, auch weil man Spanier und Südamerikaner in der Mannschaft gehabt habe.

+++ Bayern und die Sechser-Position +++

Aufgrund der Verletzung von Aleksandar Pavlovic wird Kimmich am Mittwoch - höchstwahrscheinlich - an der Seite von Joao Palhinha die Doppelsechs bespielen. „Aleks fehlt uns sehr, hat bis dato eine super Saison gespielt. Trotzdem sind wir auf der Position sehr gut besetzt. Wir werden versuchen, den Ausfall aufzufangen. Das ist es, was ein Team auch auszeichnet.“

+++ Kimmich über Wechselgerüchte um seine Person +++

„Natürlich habe ich es auch mitbekommen, dass ich immer wieder mit Barca in Verbindung gebracht wurde.“ Aber nicht deshalb sei es für ihn ein besonderes Spiel, sondern weil Barca ein großer Klub ist - mit einer großen und erfolgreichen Tradition, sowie einer sehr interessanten Mannschaft.

+++ Wiedersehen mit Flick? +++

Auf das Wiedersehen mit Hansi Flick angesprochen, erwiderte Kimmich, dass es tatsächlich etwas Besonderes sei. „Die Konstellation ist natürlich sehr interessant, auch wieder auf Hansi zu treffen. Dementsprechend freuen wir uns sehr.“

+++ Jetzt geht es los +++

Pressesprecher Dieter Nickles und Joshua Kimmich haben das Podium betreten. Die Pressekonferenz wird in Kürze starten.

+++ Wie steht es um Musiala? +++

Eine zentrale Frage vor dem Duell am Mittwoch ist die Belastbarkeit von Jamal Musiala. „Er ist dabei, darüber sind wir sehr froh“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund vor dem Champions-League-Kracher. Nach seinen überstandenen Hüftproblemen steht jedoch noch ein Fragezeichen vor der Belastbarkeit des Schlüsselspielers. Die Pressekonferenz dürfte noch einmal zusätzliche Informationen liefern.

+++ Bayern und Barcelona hoffen auf zweiten Sieg +++

Nach der 0:1-Niederlage gegen Aston Villa des FC Bayern München und der Auftaktpleite der Katalanen gegen AS Monaco wollen beide Teams am Mittwoch eine weitere Pleite in der Königsklasse vermeiden und den zweiten Sieg einfahren.

Mit sechs Siegen in Serie und einem Torverhältnis von 22:4 sprechen die Vorzeichen der letzten Duelle eindeutig für den deutschen Rekordmeister. Doch der Tabellenführer aus La Liga will die Euphorie des Saisonstarts in einen Erfolg umwandeln.

+++ Herzlich willkommen +++