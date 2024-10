BVB-Einzelkritik: Ohne ihn ging es gegen Real bergab

Es sah alles nach einem perfekten schwarz-gelben Königsklassen-Abend aus: Eiskalte Chancenverwertung und Alu-Glück in Hälfte eins. Doch dann drehte Real Madrid auf und entzauberte den BVB. Von den Dortmundern gab es kaum mehr Gegenwehr, am Ende setzte es eine 2:5-Klatsche.

Während Jamie Gittens und Donyell Malen ihre Offensiv-Fähigkeiten unter Beweis stellten, leistete sich vor allem die Defensive haarsträubende Fehler. Die SPORT1 -Noten in der Übersicht.

GREGOR KOBEL: War in der ersten halben Stunde nahezu beschäftigungslos, dann aber hellwach. Erst fing er einen Kopfball von Jude Bellingham ab, später stand er bei einer turbulenten Aktion im Fokus: Zunächst rettete zweimal die Latte, dann fischte er den unglücklich abgefälschten Ball von Brandt von der Linie (36.). Auch in der zweiten Hälfte parierte er mehrmals. Bei den Gegentreffern machtlos. SPORT1 -Note: 3

Schlotterbeck unglücklich

JULIAN RYERSON (bis 76.): Gewann den ersten Zweikampf gegen Vinícius Júnior und schaffte es auch lange Zeit, dem Brasilianer den Spaß am Spiel zu nehmen. Ließ zur Not auch Kylian Mbappé über die Klinge springen (15.). Doch gerade in der zweiten Hälfte mit immer mehr Problemen gegen den aufdrehenden Vinícius. Dennoch insgesamt sehr zweikampfstark und mit Offensivbemühungen. Wurde nach 76. Minuten komplett platt ausgewechselt. SPORT1-Note: 3