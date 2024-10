Champions League: Neun vogelwilde Can-Minuten!

SPORT1 01.10.2024 • 21:40 Uhr Der BVB erlebt im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison gegen Celtic Glasgow eine turbulente Anfangsphase. Der Hauptdarsteller der ersten neun Minuten: Emre Can.

Mehr Aufregung geht kaum! BVB-Kapitän Emre Can hat binnen kurzer Zeit eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison gegen Celtic Glasgow (JETZT im LIVETICKER) ging es für Can sprichwörtlich „from zero to hero“ - und wieder zurück. Doch der Reihe nach.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits nach wenigen Sekunden sorgte Can für einen Schreckmoment. Beim Versuch, einen Einwurf der Gäste zu klären, blieb Can bei einem Ausfallschritt im Rasen hängen und anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. „Das sieht nicht gut aus für Emre Can“, fürchtete TV-Experte Benedikt Höwedes am Prime-Mikrofon schon Schlimmeres.

Can trifft - und patzt beim BVB-Gegentor

Doch nach kurzer Behandlung gab es Entwarnung. Und kaum zurück auf dem Feld, stand Can gleich schon wieder im Mittelpunkt. Nach einem Foul von Celtic-Keeper Kasper Schmeichel an Bynoe Gittens zeigte Schiedsrichter José María Sánchez auf den Punkt. Can schritt als Elferschütze Nummer eins zur Tat und verwandelte mit einem Schuss in die Mitte souverän zur frühen BVB-Führung (7.).

Doch der Jubel verstummte schnell - auch wegen Can! Denn sein Versuch, eine Flanke des Ex-Augsburgers Arne Engels zu klären, misslang. Er touchierte den Ball nur leicht mit dem Kopf, sodass er dem heranstürmenden Daizen Maeda an die Hüfte prallte und von dort zum 1:1-Ausgleich im Netz landete (9.). Der Frust über seine unglückliche Aktion war Can anzusehen, er hielt sich umgehend die Hände vors Gesicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Adeyemi sorgt für Highlight

Doch der BVB hatte die passende Antwort parat: Nach einem weiten Schlag von Gregor Kobel leitete Serhou Guirassy per Hacke den Ball zu Julian Brandt weiter. Dessen Steilpass landete bei Karim Adeyemi, der sich die Chance vor Schmeichel nicht nehmen ließ (11.). Und ausnahmsweise hatte an dieser Aktion Can keinen Anteil.