Champions League: Bayern kassiert historisches Blitz-Tor

Der FC Bayern erwischt im Kracher in der Champions League gegen den FC Barcelona einen historischen Fehlstart.

Kalte Dusche für den FC Bayern in Barcelona ( JETZT im LIVETICKER )! Bereits nach 57 Sekunden klingelte es im Tor der Münchner. Das Blitztor von Raphinha war das früheste Gegentor für den FCB in der Champions-League-Historie.

Zweitschnellstes Tor für Barcelona

Für den FC Barcelona war es im Übrigen nicht das schnellste Tor in der Königsklasse. Laut Opta-Daten war der Ex-Bayern-Star Mark van Bommel im Trikot der Blaugrana noch schneller. Gegen Panathinaikos traf der Niederländer 2005 bereits nach 36 Sekunden.

Die Bayern hatten im Olympiastadion von Barcelona schnell eine Antwort parat. Harry Kane gelang mit einem artistischen Seitfallzieher (18.) der Ausgleich. Schon in der zehnten Minute hatte Kane zum vermeintlichen 1:1 getroffen, aber der VAR kassierte das Tor, da der Engländer mit seinem Knie knapp im Abseits gewesen war.

Noch vor der Pause schockte Barca die Bayern erneut - dieses Mal sogar doppelt. Robert Lewandowski (36.) traf gegen seine Ex-Kollegen, in der Entstehung monierten die Bayern-Stars vergeblich ein Foulspiel an Minjae Kim, doch der Treffer zählte. In der Nachspielzeit machte Raphinha seinen Doppelpack perfekt (45.).