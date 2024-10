"Klares Foulspiel": Wirbel um Bayern-Gegentor

Mit seinem ersten Treffer für Barcelona gegen den FC Bayern hat Robert Lewandowski den Grundstein für den beeindruckenden 4:1-Erfolg gegen seinen ehemaligen Klub am 3. Champions-League-Spieltag gelegt. Doch eine Szene unmittelbar davor sorgte für hitzige Diskussionen.

Was war passiert? Nach einem langen Ball von Lamine Yamal behauptete sich Fermín López im Luftduell mit einem leichten Schubser in den Rücken gegen Minjae Kim. Anschließend kam er vor Manuel Neuer an den Ball und legte quer auf Robert Lewandowski, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.