Champions League: Juventus Turin - VfB Stuttgart heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 22.10.2024 • 17:45 Uhr Für den VfB Stuttgart steht am Dienstag in der neuen Champions League das dritte Spiel an. Gegen Juventus Turin hofft der VfB auf den ersten Sieg. So können Sie Juve gegen VfB live im TV und Stream verfolgen.

Nach zwei Spielen in der Champions League steht der VfB Stuttgart noch ohne Sieg da. Am Dienstag, 22. Oktober hofft das Team von Trainer Sebastian Hoeneß nun auf den ersten Dreier in der Königsklasse. Allerdings wartet am 3. Spieltag mit Juventus Turin ein echtes Schwergewicht auf die Schwaben. Anstoß ist um 21.00 Uhr im Turiner Allianz Stadium (LIVETICKER).

Die Stuttgarter reisen mit einer 0:4-Pleite im Gepäck zum italienischen Rekordmeister. Harry Kane hatte die Bayern in der Bundesliga mit einem Dreierpack fast im Alleingang zum Sieg gegen den VfB geschossen. So hakte Coach Sebastian Hoeneß die Niederlage vor dem Flug nach Turin auch schnell ab und forderte volle Konzentration auf das Champions-League-Duell.

So können Sie die Champions-League-Partie Juventus - VfB Stuttgart heute live verfolgen

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

CL: VfB hofft auf ersten Sieg

Man müsse für Dienstag im Kracher gegen die Alte Dame „die richtigen Schlüsse ziehen“, forderte Hoeneß eindringlich, fügte aber mit einiger Zuversicht an: „Das haben wir immer geschafft. Und wir werden es auch diesmal schaffen.“

Das wäre für die Schwaben enorm wichtig. Denn mit nur einem mageren Zähler (1:1 gegen Sparta Prag) fiel die Ausbeute in der Königsklasse in den zwei Spielen bisher dürftig aus. Um nicht vorzeitig ins Hintertreffen zu geraten, sollte Stuttgart in Turin punkten.

Im Gegensatz zum VfB hat Juve einen perfekten Start in die Champions League hingelegt. Das Team von Trainer Thiago Motta gewann gegen Eindhoven (3:1) und in Unterzahl bei RB Leipzig (3:2). Der Fantalk kehrt zurück - am Dienstag und Mittwoch ab 20.30 Uhr LIVE auf den digitalen Kanälen

Juventus gegen Stuttgart - Voraussichtliche Aufstellungen: