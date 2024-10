Champions-League-Kracher: BVB-PK mit Sahin und Brandt im Liveticker

Nach zwei Siegen zum Auftakt wartet auf den BVB in der Champions League mit dem Spiel bei Real Madrid eine schwere Prüfung. Vor der Neuauflage des Endspiels stehen Trainer Nuri Sahin und Offensivstar Julian Brandt auf der PK Rede und Antwort.

Mit sechs Punkten nach zwei Spielen liegt Borussia Dortmund in der Champions League absolut im Soll. Gegen Titelverteidiger Real Madrid steht am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) bei der Neuauflage des Endspiels vom vergangenen Sommer die ultimative Prüfung bevor. Zumal sich das Team von BVB-Trainer Nuri Sahin in dieser Saison auswärts sehr schwergetan hat. SPORT1 begleitet die PK mit Sahin und Offensivspieler Julian Brandt im LIVETICKER.